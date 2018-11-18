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Националисты сорвали марш за права трансгендеров в центре Киева

Националисты сорвали марш за права трансгендеров в центре Киева

Сегодня, 18 ноября, представители националистических организаций сорвали марш за права трансгендеров в центре Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», марш был организован Международной правозащитной организацией Amnesty International Украина ко дню памяти трансгендерных людей, погибших от насилия.

Как сообщает Страна.ua, около полудня лгбт-активисты собрались около университета Богомольца в столице. Они требовали принятия закона, который легализует права трансгендеров, в частности, на усыновление детей.

Однако вскоре там же появились представители «Братства» Дмитрия Корчинского, несколько сторонников националистической организации С14, а также представители некоторых религиозных организаций.

В какой-то момент между сторонниками и противниками акции возникла потасовка. В конфликт вынуждена была вмешаться полиция.

Когда же активисты переместились к метро «Университет», то и там их стали преследовать националисты. В ход пошли дымовые шашки. Как сообщили журналистам «Фразы» в Отделе коммуникации полиции Киева, неизвестный мужчина применил газовый баллончик, в связи с чем двум людям понадобилась помощь.

Как заявили в Amnesty International Украина, которая организовала мероприятие, подобный марш проводится в Киеве уже в третий раз, однако с подобным противостоянием они столкнулись впервые. Правозащитники выразили надежду, что правоохранители впредь смогут защитить право граждан на мирные собрания.

Как сообщала «Фраза», 13 апреля 2018 года радикалы сорвали возложение цветов к памятнику Ватутина в Мариинском парке Киева.

О том, почему никто не арестовывает членов организации С14, можно прочитать здесь.

Тэги: новости Украины, Amnesty International, марш, ЛГБТ, трансгендер, националисты, Братство, С14, Дмитрий Корчинский

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