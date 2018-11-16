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В Киеве пройдет необычная и немного шокирующая черно-белая выставка

В Киеве пройдет необычная и немного шокирующая черно-белая выставка

С 20 ноября по 9 декабря в центре современного искусства «Белый Свет» (Киев, ул. Пушкинская, 21а, www.whiteworld.net) пройдет выставка «Черным по белому» художников Владислава Крышовского и Владислава Шерешевского. Как выяснили журналисты «Фразы», вход на выставку свободный.

Двое художников впервые встретились на пленэре летом 2016 года, когда, не сговариваясь, рисовали Тараса Шевченко. Они посмотрели на творчество друг друга и стало понятно, что их совместная выставка — лишь вопрос времени. Это время пришло именно сейчас.

Название выставки работает на двух уровнях. Во-первых, она буквально передает содержание работ — черные чернила на белой бумаге в графике Крышовского, светлый фон и темные краски в живописи Шерешевского (оба являются и живописцами, и графиками, но на этот раз они решили разделить сферы влияния). Во-вторых, галерея «Белый Свет» устраивает выставку художников, которые умеют шутить по-черному и писать по-белому.

Сейчас зрителю придется решать — страшно ему, или смешно? Чего больше в работах Влада К. и Славы Ш. — шуток «на грани» от лучших друзей или испуга от неясного силуэта, привидевшегося ночью в зеркале? Творчество авторов выставки объединено любовью к фигуративу — к образам людей и животных, к ярким предметам, имеющим собственный характер. Работы обоих художников содержат текст — меткие, язвительные фразы-«пасхалки» Шерешевского и невозможно запутывающий недоумевающего зрителя псевдотекст Крышовского. Но главное сходство двух Владиславов — не визуальное или смысловое, а эмоциональное. Это наивность, прикрывающая хулиганство, и шалости внутреннего ребенка с максимально серьезным лицом. По их мнению, картина закончена, когда вызывает у автора гомерический хохот.

Событие на Facebook — здесь, страница ЦСИ «Белый Свет» — здесь.

Открытие выставки состоится 20 ноября в 19:00. Экспозиция продлится до 9 декабря. Расписание работы галереи: вт-вс — 11: 00-19: 00; пн — выходной.

Тэги: Киев, культура

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