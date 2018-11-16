В Киеве развалилась часть очередного путепровода

Сегодня, 16 ноября, в Киеве недалеко от метро «Дарница» провалилась часть моста над Броварским проспектом. Как выяснили журналисты «Фразы», образовавшаяся яма заняла почти всю ширину тротуара.

Как сообщает «Информатор», работники коммунальных служб уже приступили к ремонту, перекрыв полосу для движения в сторону бульвара Перова. По их мнению, такую деформацию могла вызвать тяжелая техника, например, снегоуборочная машина, которая вероятно заехала на тротуар.

В то же время, как сообщает «Киевавтодор» на своей странице в Facebook, информация о провале моста не соответствует действительности, речь идет о плановых работах.

Впоследствии ремонтникам удалось положить новую плиту и закончить ремонтные работы в этот же день.

Как сообщала «Фраза», 12 ноября 2018 года в Киеве в очередной раз перенесли начало реконструкции Шулявского моста.