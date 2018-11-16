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В израильской пустыне нашли очень необычное изображение, предположительно, Иисуса Христа

В израильской пустыне нашли очень необычное изображение, предположительно, Иисуса Христа

Израильские ученые сделали сенсационную находку. Как выяснили журналисты «Фразы», о ней рассказали историки из университета Хайфы.

Как пишет издание The Times of Israel, исследователи нашли на потолке древней византийской церкви, находящейся в пустыни Негев, необычное изображение Иисуса Христа.

Историки говорят, что церковь построили примерно в 350-м году. Найденные рисунки оценивают приблизительно 450-м годом.

Как говорят ученые, найденное изображение Иисуса Христа относится ко времени «его крещения». В отличие от привычного многим образа, у Иисуса Христа, изображенного в древней церкви, нет бороды, у него короткие кудрявые волосы и большие глаза.

Различить изображение непросто, поэтому ученые провели его «графическую корректуру».

Сообщается, что это изображение – часть картины с «первой доиконоборческой сценой крещения Христа, а рядом нарисовано другое лицо с нимбом». Ученые говорят, что это, скорее всего, Иоанн Креститель.

Как писала «Фраза», греческие ученые довольно точно определили возраст Гроба Господня.

Прошлой зимой в Израиле впервые за 118 лет закрылся храм Гроба Господня.

Тэги: ученые, мир, Израиль, Иисус Христос, вера

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