В Киеве поезд сбил мужчину (фото 18+)

В среду, 14 ноября, в Святошинском районе Киева поезд насмерть сбил приезжего мужчину. Как выяснили журналисты «Фразы», погибшему было 58 лет.

Как пишет «Сегодня», его труп обнаружили на станции «Новобеличи» неподалеку от проспекта Академика Палладина.

Очевидцы говорят, что мужчина шел по рельсам и не заметил поезд, а также не отреагировал на сигналы машиниста, который, в свою очередь, не успел затормозить состав и сбил бедолагу.

Погибший был жителем Киевской области.

Как писала «Фраза», под Киевом поезд насмерть сбил юношу.

Ранее в Киеве парень погиб под колесами поезда. Машинистом был его отец.