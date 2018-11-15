На Киевщине пьяный лихач на «евробляхах» сбил детей и пытался сбежать

В селе Качалы Киевской области пьяный водитель на латвийских номерах сбил двух детей на обочине. Как выяснили журналисты «Фразы», отморозок пытался сбежать с места ДТП.

Инцидент произошел вечером среды, 14 ноября.

Как передает областная полиция, к счастью, Opel Vectra нарушителя вскоре нашли в соседнем селе Немешаево, а водителя задержали.

Нарушителем оказался 37-летний мужчина, тест на алкоголь показал 2,4 промилле.

Сообщается, что пострадали брат и сестра: восьмилетний мальчик и десятилетняя девочка госпитализированы.

Как писала «Фраза», в Киеве пьяный водитель перевернулся на крышу и бросался на полицейских.

Ранее под Киевом пьяный отморозок сбил маленькую девочку.