В ДТП погиб многократный украинский чемпион мира и Европы по армрестлингу

Сегодня, 14 ноября, в Ровенской области на трассе Киев-Чоп между селами Гаи-Левятинские и Крупец произошло смертельное ДТП. Как выяснили журналисты «Фразы», по данным СМИ в аварии погиб неоднократный чемпион мира и Европы по армрестлингу Андрей Пушкарь

Как сообщает пресс-служба областной полиции, по предварительной информации 26-летний спортсмен, водитель автомобиля Citroen, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком под управлением 30-летнего жителя Черновицкой области.

В ведомстве добавили, что в салоне автомобиля Citroen также находились отец спортсмена, а также еще один спортсмен из Тернопольской области. Все они погибли.

Пушкарь был чемпионом мира 15 раз, 16 раз — чемпионом Европы, 7 раз выигрывал кубок мира среди профессионалов.

Как сообщала «Фраза», 11 октября 2017 года на Закарпатье перевернулся автобус с украинскими самбистами, ехавшими на ЧМ в Сербию.