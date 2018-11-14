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Пока в соцсетях художники всего мира прощаются со Стэном Ли, стало известно о его новых супергероях

Пока в соцсетях художники всего мира прощаются со Стэном Ли, стало известно о его новых супергероях

Незадолго до своей смерти знаменитый автор комиксов Стэн Ли создал нового супергероя. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщила его дочь Джей Си, которая также участвовала в процессе.

«Я упрашивала его сделать персонажа вместе со мной всю мою жизнь. Мы работали над героем по имени Человек-грязь (Dirt Man)», — рассказала женщина в интервью порталу TMZ, добавив, что отец помог ей развить историю персонажа.

Она не стала раскрывать детали о новом персонаже, заявив, что намерена дать ход этому проекту, чтобы в конечном итоге снять о нем фильм, как это делал отец.

В то же время, по данным The Star, последним персонажем, которого презентовал сам Стэн Ли стала «Сокровище» (Jewel) — поп-певица из Китая, которая получила суперсилы после таинственного инцидента с зачарованным браслетом своей бабушки. Как утверждается, ее прототипом стала китайская певица G.E.M.

Между тем, фанаты комиксов по всему миру прощаются со своим кумиром, посвящая ему свои рисунки в соцсетях, сообщает «Новое Время».

Как сообщала «Фраза», создатель всемирно известных комиксов, бывший президент Marvel, писатель и продюсер Стэнли Мартин Либер, более известный как Стэн Ли, умер в возрасте 95 лет в США. Он является создателем таких всемирно известных супергероев, как Человек-паук, Халк, Железный человек, а также членов Людей Икс и Фантастической четверки.

Тэги: мир, смерть, комикс, культура, творчество, фотожаба, Стэн Ли

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