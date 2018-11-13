Загадочная оптическая иллюзия, случайно созданная канадскими детьми, буквально свела с ума Интернет

Канадские дети, делая на уроке в классе аппликацию, создали загадочную оптическую иллюзию. Как выяснили журналисты «Фразы», школьники вырезали маки и клеили их на картон.
Их учительница, опубликовав фото на ресурсе Reddit, буквально взорвала Интернет.
Люди отмечают, что, на первый взгляд, маки пересекаются, однако это не так — их контуры не соприкасаются.
Фотография уже собрала сотни тысяч комментариев.
А что видите вы?
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