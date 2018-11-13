Загадочная оптическая иллюзия, случайно созданная канадскими детьми, буквально свела с ума Интернет

Канадские дети, делая на уроке в классе аппликацию, создали загадочную оптическую иллюзию. Как выяснили журналисты «Фразы», школьники вырезали маки и клеили их на картон.

Их учительница, опубликовав фото на ресурсе Reddit, буквально взорвала Интернет.

Люди отмечают, что, на первый взгляд, маки пересекаются, однако это не так — их контуры не соприкасаются.

Фотография уже собрала сотни тысяч комментариев.

А что видите вы?

Как писала «Фраза», Канада ввела для граждан Украины биометрический отбор.

Ранее в Канаде хулиган прыгнул в аквариум с акулами, после чего сбежал от полиции.