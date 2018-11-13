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За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС

За два дня на дорогах Польши и Чехии погибло больше украинцев, чем в зоне проведения ООС

В дорожно-транспортном происшествии в Чехии погибли четыре украинца родом из Закарпатской области. Как выяснили журналисты «Фразы», за день до этого в Польше водитель сбил на пешеходном переходе трех украинок.

Как сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на закарпатские СМИ, 11 ноября в Чехии в районе городка Тришинец микроавтобус "Мерседес", в котором находились пятеро жителей Виноградовского и Хустского районов, столкнулся с грузовым автомобилем. В результате ДТП четверо гастарбайтеров погибли на месте, еще одна женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу.

По информации iDnes, удар был такой силы, что оба автомобиля слетели с дороги, а микроавтобус с украинцами перевернулся на крышу.

 

Информацию о ДТП уже подтвердили в Министерстве иностранных дел Украины. Как сообщила пресс-секретарь министерства Екатерина Зеленко на своей странице в Twitter дипломаты уже связались с родственниками и решают вопросы по репатриации тел.

Видео с места ДТП опубликовано на канале jezděteSmozkem в YouTube.

Между тем, как сообщает «Польское радио», в Польше 10 ноября в селе Сарнув Силезского воеводства автомобиль Hyundai сбил на пешеходном переходе трех гражданок Украины. В результате удара одна из женщин упала в канаву, вторая оказалась на противоположной стороне проезжей части, а третья упала под колеса автомобиля Volkswagen, ехавшего следом.

В итоге двое погибли на месте, а третью госпитализировали в тяжелом состоянии.

Водитель был задержан полицией. Утверждается, что он был трезв. У него также проверили кровь на наличие наркотиков. Теперь ему грозит до восьми лет лишения свободы.

Отметим, что по официальным данным за период 10-11 ноября 2018 года в зоне проведения Операции объединенных сил погибли двое военнослужащих.

Как сообщала «Фраза», 9 февраля 2011 года на скоростной автомагистрали R46 возле города Простейов в Чехии произошло ДТП, в котором погибли шестеро человек. Одна из них оказалась гражданкой Украины.

В июле 2015 года в Польше случилось ДТП с участием автобуса из Украины. Погибли шестеро человек.

17 августа 2018 года в Польше автобус с украинскими туристами упал со склона горы и перевернулся в Подкарпатском воеводстве Польши. Погибли 3 человека.

В сентябре того же года возле польского города Томашов столкнулись автомобили Ford Mondeo и Skoda Octavia. В результате погибла украинка, еще шестеро были госпитализированы.

Тэги: ДТП, происшествие, Чехия, мир, Польша, Закарпатье, криминал

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