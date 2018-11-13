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На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция

На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция

В стене Николаевского судостроительного завода (бывшего им. 61-го коммунара), появилась жуткая инсталляция в виде окровавленных детских голов. Как выяснили журналисты «Фразы», в старой стене по ул. Набережной отсутствуют некоторые элементы, в том числе и ряд кирпичей.

Как сообщает «НикLife», в одной из таких дыр неизвестные поместили некое подобие инсталляции в виде четырех окровавленных детских голов. На опубликованных фотографиях можно видеть четыре головы, очевидно оторванных от кукол, и изуродованных в окружении «крови» из раскрашенной монтажной пены.

Кто и с какой целью все это сделал, пока остается неизвестным.

Как выяснили журналисты «Фразы», весной 2009 года немецкий художник-анатом Гюнтер фон Хагенс вызвал негодование публики, открыв выставку, на которой представлены пластифицированные трупы, в том числе в сексуальном контакте.

В марте 2012 года художница Алисия Мартин устроила на улице Мадрида инсталляцию в виде «торнадо из книг», которое «вытекает» из окна как вода из гигантского шланга.

Тэги: Николаев, завод, культура, инсталляция, новости Украины

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