На стене судостроительного завода в Николаеве появилась душераздирающая инсталляция

В стене Николаевского судостроительного завода (бывшего им. 61-го коммунара), появилась жуткая инсталляция в виде окровавленных детских голов. Как выяснили журналисты «Фразы», в старой стене по ул. Набережной отсутствуют некоторые элементы, в том числе и ряд кирпичей.

Как сообщает «НикLife», в одной из таких дыр неизвестные поместили некое подобие инсталляции в виде четырех окровавленных детских голов. На опубликованных фотографиях можно видеть четыре головы, очевидно оторванных от кукол, и изуродованных в окружении «крови» из раскрашенной монтажной пены.

Кто и с какой целью все это сделал, пока остается неизвестным.

Как выяснили журналисты «Фразы», весной 2009 года немецкий художник-анатом Гюнтер фон Хагенс вызвал негодование публики, открыв выставку, на которой представлены пластифицированные трупы, в том числе в сексуальном контакте.

В марте 2012 года художница Алисия Мартин устроила на улице Мадрида инсталляцию в виде «торнадо из книг», которое «вытекает» из окна как вода из гигантского шланга.