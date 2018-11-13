Запорожский депутат от БПП отметила свое тридцатилетие недешевой вечеринкой в обществе «звезд»

В Запорожье депутат местного горсовета от БПП Ольга Ревчук закатила помпезную вечеринку в честь своего тридцатилетия. Как выяснили журналисты «Фразы», в ресторан Monica Bellucci к ней съехались многие «звезды» отечественного шоу-бизнеса.

Среди гостей были Настя Каменских, Монатик, группа «НеАнгелы».

Ведущими вечеринки были Катя Осадчая и Юрий Горбунов.

Многие звезды делились фотографиями с празднования в социальных сетях.

Небольшое расследование по гостям вечеринки провела Ольга Максимова, которая прокомментировала празднование у себя в «Фейсбуке».

В частности, она написала: «Оля, я вас поздравляю с Днем рождения. Желаю здоровья! Оно никому не повредит. Тем более тем, кто ежедневно дышит запорожским воздухом».

Как писала «Фраза», ранее журналисты подсчитали, во сколько обошлась закрытая гулянка сотрудников Roshen.