Замерзшие жители Кривого Рога жгут резину и захватили здание «Криворожгаза»

Сегодня, 12 ноября, жители Кривого Рога, требуя включить отопление, подожгли шины под зданием управления «Криворожгаза». Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на официальной странице предприятия в Facebook.

На опубликованных фотографиях видна группа людей и горящие покрышки. При этом, как утверждается, агрессивно настроенная толпа не дает пожарным потушить резину.

При этом, как утверждается, здание «Криворожгаза» взяли штурмом неизвестные. «В заложниках удерживаются сотрудники предприятия, которые вели с ними переговоры. Компания не может гарантировать безопасное газоснабжение города», — говорится в сообщении.

В компании также объяснили, что «Нафтогаз Украины» отказывается давать газ на предприятие из-за долгов за газ за предыдущие периоды. В связи с этим по состоянию на 12 ноября сотни тысяч жителей города сидят без тепла.

Видео с места событий опубликовано на странице «Первого Криворожского в Facebook.

Как сообщала «Фраза», по состоянию на 12 ноября в Кривом Роге без тепла остаются 78 школ, 75 садиков, 22 больницы, 30 объектов соцкультбыта, 2011 домов, а также одна воинская часть, которые отапливаются «Криворожской теплоцентралью». На предприятии утверждают, что готовы начать отопительный сезон, но «Криворожгаз» «блокирует поставки газа».