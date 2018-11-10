В Черновицкой области микроавтобус сбил телегу с лошадью. Не обошлось без жертв

Смертельное ДТП произошло в Черновицкой области. Как выяснили журналисты «Фразы», в селе Костичаны микроавтобус сбил телегу, запряженную лошадью.

По данным полиции, 24-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter столкнулся с телегой под управлением 55-летнего местного жителя, которая двигалась впереди в попутном направлении.

Водитель заявил, что его ослепил встречный транспорт и он не успел вовремя заметить препятствие.

Увы, в результате ДТП 35-летний пассажир телеги и лошадь погибли на месте ДТП.

Копы установили, что все участники инцидента были трезвы.

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