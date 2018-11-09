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Одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП

Одиозный депутат от Блока Порошенко попал в серьезное ДТП

Народный депутат Украины Сергей Лещенко попал в ДТП на Окружной дороге в Киеве. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщается на странице сообщества dtp.kiev.ua в Facebook.

Как сообщается, автомобиль Volkswagen Лещенко на полном ходу протаранил грузовик DAF после того, как он остановился на обочине, чтобы ознакомиться с картой. В результате ДТП грузовой автомобиль улетел в кювет и перевернулся. 22-летний водитель вылетел через лобовое стекло, но остался жив.

В ДТП также пострадал автомобиль нардепа. О его состоянии ничего не сообщается, однако он оказался в состоянии описать случившееся на своей странице в Facebook.

Как сообщала «Фраза», 19 сентября 2016 года руководитель Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявил, что в покупке квартиры народным депутатом Сергеем Лещенко есть признаки административного правонарушения. По его словам, это нарушение заключается во взятии беспроцентного займа у руководителя «Украинской правды», заместителем главного редактора которой он долгое время работал, Алены Притулы,

Как сообщали СМИ, 6 сентября 2016 года в интернете появилась информация о том, что нардеп Сергей Лещенко купил новую квартиру площадью около 200 м² за 7,5 млн грн в центре Киева. В ответ Лещенко заявил, что ему нечего скрывать, поэтому он зарегистрировал недвижимость на себя, и добавил, что в 2013–2014 годах задекларировал более $100 тыс. дохода. По словам политика, половину суммы на покупку квартиры он занял у основателя «Украинской правды» Алены Притулы, а остальные деньги взял у любимой женщины — диджея Топольской, которая позднее сообщила, что ее гонорары колеблются от 2 до 7 тыс. евро.

При этом вдова журналиста Георгия Гонгадзе Мирослава обратила внимание Лещенко на то, что дети основателя «Украинской правды» не получили ни гривны с основанного им издания.

За неделю до этого Лещенко видели в одном из киевских отделений «Сбербанка России». По его словам он просто зашел в ближайший банк, чтобы осуществить платеж на счет Госказначейства Украины.

Летом того же года бывший народный депутат Украины Василий Горбаль опубликовал фотографии Лещенко, который встречался в элитном ресторане Киева с российским бизнесменом Константином Григоришиным, получившим украинское гражданство.

Отметим, что будучи журналистом Сергей Лещенко сделал себе имя на борьбе с коррупцией. Став депутатом Верховной Рады от «Блока Петра Порошенко» он также стал членом комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

Тэги: Верховная Рада Украины, ДТП, грузовик, криминал, Сергей Лещенко

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