Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве

Сегодня, 9 ноября, в Киеве на Андреевском спуске 14-16 прогремело три взрыва. Как выяснили журналисты «Фразы», случилось все на территории скандальной стройки, где возводится восьмиэтажная гостиница.

Как сообщает hromadske.ua, неизвестные бросили не известные предметы, после чего и раздались три хлопка, появился густой дым и неприятный запах. Отмечается, что все произошло тогда, когда протестующие против скандальной стройки начали сносить часть забора.

Сотрудники правоохранительных органов перекрыли доступ к территории стройки и выясняет все обстоятельства инцидента.

Добавим, что еще в июне нынешнего года Киеврада обязала застройщика на Андреевском спуске, 14-16 остановить строительство гостиницы и ограничить высотность сооружения. Такое решение поддержали 82 депутата.

Ранее «Фраза» сообщала, что в декабре 2016 года на Андреевском спуске в Киеве назревал строительный скандал: в заповеднике возле замка Ричарда ведется строительство сразу двух особняков.