В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. 9 человек забрала «скорая»

Сегодня, 9 ноября, в городе Тараща (Киевская область) 15-летний подросток в школе распылил перцовый газ. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в результате ЧП из здания эвакуированы были 30 школьников, 9 из которых в итоге доставили в больницу.

На место происшествия прибыли следователи и сотрудники МЧС, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

С хулиганом беседуют правоохранители с целью выяснения откуда у него взялся баллончик и с какой целью он так поступил.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2018 года во время линейки по случаю Дня памяти и примирения в одной из школ Черкасс дети начали падать в обморок. Десятки школьников оказались в больнице с отравлением неизвестным веществом.

В конце сентября в школе № 51 Запорожья случилось ЧП: тут распылили из баллона неизвестный «раздражающий газ». Пострадали минимум 28 детей.