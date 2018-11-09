Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. 9 человек забрала «скорая»

В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. 9 человек забрала «скорая»

Сегодня, 9 ноября, в городе Тараща (Киевская область) 15-летний подросток в школе распылил перцовый газ. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Как отметили в ведомстве, в результате ЧП из здания эвакуированы были 30 школьников, 9 из которых в итоге доставили в больницу.

На место происшествия прибыли следователи и сотрудники МЧС, медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

С хулиганом беседуют правоохранители с целью выяснения откуда у него взялся баллончик и с какой целью он так поступил.

Ранее «Фраза» сообщала, что в мае 2018 года во время линейки по случаю Дня памяти и примирения в одной из школ Черкасс дети начали падать в обморок. Десятки школьников оказались в больнице с отравлением неизвестным веществом.

В конце сентября в школе № 51 Запорожья случилось ЧП: тут распылили из баллона неизвестный «раздражающий газ». Пострадали минимум 28 детей.

Тэги: газ, Киев, общество, школа, Киевская область

Комментарии

Колонка автора
09.11.18 08:51

Наши клубы в Европе: Украина начинает отставать от Бельгии

Автор: Андрей Шахов

Статьи

09.11.18 09:23

5-я рота: щит и меч Донецкого аэропорта

Автор: Михаил Жирохов

Главная новость дня

Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве

Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве
09.11.18 13:57
1460
Последние новости
09.11.18 16:25

Украина выступит в Шанхае на пятом Кубке мира по карате Киокушинкайкан ИКО Мацушима
09.11.18 16:16

В Украине решили отменить левый поворот на скоростных трассах
09.11.18 16:05

После экспериментов с азотом у шотландских исследователей получилось нечто уникальное
09.11.18 16:00

Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика
09.11.18 15:38

Премьер-министр Великобритании попала в ДТП. Есть раненые
09.11.18 15:34

Японские ученые сделали грандиозный прорыв в лечении страшной болезни
09.11.18 14:59

На Днепропетровщине в срочном порядке закрываются школы
09.11.18 14:45

Медведчук рассказал о стратегических целях «Оппозиционной платформы — За жизнь»
09.11.18 14:38

Террор в Австралии: отморозок устроил взрыв и порезал прохожих
09.11.18 13:57

Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве

Интервью

08.11.18 19:48

Главное о прививках от гриппа. Рассказывает терапевт Ирина Кричинская

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика
Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика
Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика
Сегодня исполняется 5 лет с начала профессиональной карьеры Александра Усика
Террор в Австралии: отморозок устроил взрыв и порезал прохожих
Террор в Австралии: отморозок устроил взрыв и порезал прохожих
Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве
Три взрыва прогремело на Андреевском спуске в Киеве
В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. 9 человек забрала «скорая»
В школе под Киевом подросток распылил перцовый газ. 9 человек забрала «скорая»
В Киеве у очередной маршрутки на ходу отвалилась дверь
В Киеве у очередной маршрутки на ходу отвалилась дверь
Литовцы открыли первую в мире янтарную баню – стоит это удовольствие сущие копейки
Литовцы открыли первую в мире янтарную баню – стоит это удовольствие сущие копейки
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар – сообщается о первых жертвах
Калифорнию охватил гигантский лесной пожар – сообщается о первых жертвах
Лидер «евробляхеров» сжег свой Range Rover. Появилось видео
Лидер «евробляхеров» сжег свой Range Rover. Появилось видео
Под Киевом эпично сгорела заправка
Под Киевом эпично сгорела заправка
Ночью в Киеве насмерть сбили женщину, а на выезде из города – мужчину
Ночью в Киеве насмерть сбили женщину, а на выезде из города – мужчину
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.