Бывший бойфренд студентки, обвинившей полицейскую «шишку» в домогательствах, просит деньги за информацию о ней

Бывший парень студентки Натальи Бурейко, которая накануне обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах и угрозах, не хочет просто так общаться с журналистами. Как выяснили журналисты «Фразы», он готов рассказать интересующую их информацию за деньги.

Зовут бывшего молодого человека Натальи Данил Дорошенко. Судя по фотографиям из соцсетей, еще летом они вместе отдыхали на море, сообщает «Страна».

Все, что рассказал журналистам молодой человек, это то, что он до недавнего времени был парнем Бурейко. А больше он ничего говорить не будет, ибо это очень личное. За информацию, которой он владеет, он просит деньги, правда, сам не знает сколько она может стоить.

Ранее «Фраза» сообщала, что студентка Наталья Бурейко в социальной сети Facebook обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в том, что он приставал к ней, а после отказа угрожал девушке.

Позже она подала соответствующее заявление в прокуратуру.