Студентка, обвинившая полицейскую «шишку» в домогательствах, написала заявление в прокуратуру и говорит о слежке

Сегодня, 8 ноября, студентка Наталья Бурейко, которая накануне обвинила замглавы департамента защиты экономики Нацполиции Украины Александра Варченко в домогательствах и угрозах, подала соответствующее заявление в прокуратуру. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом она сама написала на своей странице в Facebook.

Она также сообщила, что после ее скандального поста в соцсети ее всю ночь разыскивали. Неизвестные люди приходили и к ней домой, говоря родителям, что ее разыскивает полиция, и в общежитие. Поэтому она вынуждена была ночевать у знакомой.

Свое местонахождение она не планирует раскрывать в целях безопасности, а обо всех своих шагах она планирует сообщать публично.

Ранее «Фраза» сообщала, что студентка Наталья Бурейко в социальной сети Facebook обвинила заместителя главы департамента защиты экономики Национальной полиции Украины Александра Варченко в том, что он приставал к ней, а после отказа угрожал девушке.