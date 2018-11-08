На Западной Украине вандалы атаковали польское кладбище

В Ивано-Франковской области вандалы разгромили польское кладбище. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в Коломые.

Как передает «Польское радио», неизвестные атаковали кладбище, где похоронены «пленные времен польско-украинской войны 1918 года».

Сообщается, что еще 27 октября тут установили две сотни новых крестов – их освятили. Однако в ночь на 5 ноября вандалы повалили десятки мемориальных знаков и разбили кресты.

Власти Коломыи проводят восстановительные работы.

Одной из версий случившегося ЧП в полиции называют провокацию, чтобы поссорить проживающих рядом украинцев и поляков. Уже открыто уголовное производство по статье «Хулиганство, совершенное с грубым нарушением общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом».

Как писала «Фраза», польские националисты разобрали надгробный памятник воинам УПА, который якобы «портил эстетический вид кладбища».

Ранее СБУ разоблачила группу вандалов, осквернивших польские и еврейские памятники.