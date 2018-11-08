В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров

Сотрудники правоохранительных органов задержала в Киеве банду мошенников, которые под видом соцработников грабили доверчивых пенсионеров. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом в Facebook сообщает «Киев Оперативный».

Как сообщается, в состав банды входили двое мужчин, молодая блондинка с располагающим лицом и немолодая опытная рецидивистка из Молдовы, которая уже задерживалась кражи, грабежи и наркотики.

Предполагается, что кроме Киева злоумышленники промышляли и в области. В квартиры пенсионеров проникали под видом социальных работников. Иногда просто забирали деньги, а иногда рассказывали сказки о денежной реформе и обменивали «старые» купюры на «новые», а вместо нормальных денег давали старикам фальшивки.

Передвигались грабители на автомобилях престижного класса, которые брали в аренду. В квартиры пенсионеров заходили женщины, мужчины в это время следили за подъездом и улицей. Расчет был на то, что пенсионеры копят деньги на похороны.

Участникам преступной группировки грозит от 8 до 13 лет лишения свободы.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале сентября 2018 года в Каменском (Днепропетровская область), где к пенсионерке пришла женщина, представилась дочерью почтальона (якобы мама заболела) и заявила, что в стране грядет денежная реформа и старые деньги нужно поменять на новые. Доверчивая старушка вынесла незнакомке все свои сбережения, получив взамен пухлый пакет с обычной порезанной бумагой.

Похожий случай произошел в октябре в Киеве — 92-летняя пенсионерка стала жертвой «липовых» сотрудников Пенсионного фонда.