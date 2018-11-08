В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве

В Одессе полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в убийстве преподавателя на местном кладбище. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его данным, утром, 8 ноября, сотрудники полиции проверяли адрес, где предположительно находился подозреваемый в убийстве. Однако мужчина оказал сопротивление и бросился на одного из полицейских с топором.

После этого подозреваемый пытался сбежать, сотрудник полиции открыл огонь, застрелив мужчину на месте.

Отметим, что преступление произошло 2 ноября. 61-летний преподаватель шел на работу через кладбище и там неизвестный нанес ему несколько ножевых ранений. Мужчина смог вернуться домой и позвать соседа, который вызвал медиков, но потерпевший от полученных ранений скончался.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве в ночь на 7 февраля 2016 года патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.

Полицейскому, который застрелил подростка, было предъявлено обвинение в превышении полномочий и убийстве.