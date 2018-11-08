Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве

В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве

В Одессе полицейские застрелили мужчину, подозреваемого в убийстве преподавателя на местном кладбище. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУ НП в Одесской области Руслан Форостяк.

По его данным, утром, 8 ноября, сотрудники полиции проверяли адрес, где предположительно находился подозреваемый в убийстве. Однако мужчина оказал сопротивление и бросился на одного из полицейских с топором.

После этого подозреваемый пытался сбежать, сотрудник полиции открыл огонь, застрелив мужчину на месте.

Отметим, что преступление произошло 2 ноября. 61-летний преподаватель шел на работу через кладбище и там неизвестный нанес ему несколько ножевых ранений. Мужчина смог вернуться домой и позвать соседа, который вызвал медиков, но потерпевший от полученных ранений скончался.

Ранее «Фраза» сообщала, что в Киеве в ночь на 7 февраля 2016 года патрульные полицейские во время преследования нарушителя правил дорожного движения открыли огонь по автомобилю BMW. В результате погиб 17-летний юноша, который в компании трех других парней в нетрезвом состоянии находился в иномарке.

Столичная прокуратура открыла по данному факту уголовное производство. Патрульных полицейских, которые принимали участие в преследовании автомобиля-нарушителя, отстранили от исполнения обязанностей до окончания расследования производства.

Полицейскому, который застрелил подростка, было предъявлено обвинение в превышении полномочий и убийстве.

Тэги: убийство, общество, Одесса, полицейский, криминал

Комментарии

Колонка автора
04.11.18 09:23

«Шахтер» – «Динамо»: курица или яйцо?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

08.11.18 09:10

Украинские реформы в действии: учителя без зарплат или на голых ставках

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Выводить деньги из Украины станет еще проще

Выводить деньги из Украины станет еще проще
08.11.18 10:19
442
Последние новости
08.11.18 14:01

На Западной Украине вандалы атаковали польское кладбище
08.11.18 13:33

В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
08.11.18 13:12

Илона Маска в Tesla заменит женщина
08.11.18 12:41

Американцы научились получать электричество из шампиньонов
08.11.18 12:28

Сотрудницу комитета Пашинского, которую тот якобы грозился убить, уволили с работы
08.11.18 12:01

У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и военный корабль
08.11.18 11:48

В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве
08.11.18 11:30

Китайцы придумали шелковый гель, который не оставляет шрамов
08.11.18 11:06

В Киеве активизировались валютные «кидалы»
08.11.18 10:39

У индонезийской авиакомпании произошла вторая авария за две недели

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
В Киеве повязали банду «соцработников», грабивших пенсионеров
Американцы научились получать электричество из шампиньонов
Американцы научились получать электричество из шампиньонов
У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и военный корабль
У берегов Норвегии столкнулись нефтяной танкер и военный корабль
В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве
В Одессе полицейские застрелили мужчину с топором, которого подозревали в убийстве
У индонезийской авиакомпании произошла вторая авария за две недели
У индонезийской авиакомпании произошла вторая авария за две недели
В США полиция занялась маленькой девочкой, подкладывавшей иглы в сладости на Хеллоуин
В США полиция занялась маленькой девочкой, подкладывавшей иглы в сладости на Хеллоуин
Большую полицейскую шишку обвинили в сексуальных домогательствах и угрозах
Большую полицейскую шишку обвинили в сексуальных домогательствах и угрозах
Во Франции продолжают падать дома
Во Франции продолжают падать дома
Трамп заявил, что Крым Путину сдал Обама
Трамп заявил, что Крым Путину сдал Обама
Ночью в Киеве произошел большой пожар – горели склады
Ночью в Киеве произошел большой пожар – горели склады
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.