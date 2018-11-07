Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках

В Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках

В Киеве произошел очередной скандальный случай с участием водителя маршрутки. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз жертвой хамского поведения горе-водителя стала женщина с грудным ребенком.

Инцидент произошел в маршрутке № 420, которая следует по маршруту Киев-Ирпень. Жители Киева часто пользуются пригородными маршрутками для того, чтобы проехать незначительную дистанцию в пределах города, сообщает 44.ua.

Вот и в этот раз в салон транспортного средства зашла женщина с грудным ребенком, которая хотела доехать до больницы, которая расположена неподалеку. Вместе с ними была и бабушка младенца, которая хотела проехать по льготному удостоверению.

Однако водитель заявил, что «льготные» места в салоне закончились (и это при том, что в маршрутке сидело всего пять пассажиров). И, чтобы не оправдываться, он просто выгнал пожилую женщину и женщину с грудничком, заявив, что не совершает остановок по Киеву.

Позже пострадавшая рассказала, что пассажиры маршрутки пытались ее защитить от водительского произвола, но у них ничего не получилось.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения

Тэги: Киев, водитель, маршрутка, общество, скандал

Комментарии

Колонка автора
04.11.18 09:23

«Шахтер» – «Динамо»: курица или яйцо?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

07.11.18 09:06

Самые кассовые фильмы Украины: действительно ли «Безумная свадьба» установила рекорд?

Автор: Антон Филатов

Главная новость дня

Главные новости за 7 ноября 2018 года

Главные новости за 7 ноября 2018 года
07.11.18 19:00
202
Последние новости
07.11.18 20:47

В США преподаватель жестоко избил ученика-подростка прямо во время урока. Появилось видео
07.11.18 19:53

Взрывы на арсенале в Черниговской области: названа официальная причина
07.11.18 19:00

Главные новости за 7 ноября 2018 года
07.11.18 16:45

Автокефальную церковь в Украине может возглавить перебежчик Симеон
07.11.18 16:43

В Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у шокированных пассажиров
07.11.18 16:26

Новогодние и Рождественские праздники-2019 с размахом можно будет провести в Княжестве Киевская Русь. Уже есть план мероприятий
07.11.18 16:16

Ученые выяснили, что кофе «блокирует» две опасные болезни
07.11.18 16:14

Усик считает Беллью опытным и хитрым соперником
07.11.18 15:46

В Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках
07.11.18 15:27

В центре Киева демонтируют памятник Небесной сотни – тут проведут следственный эксперимент

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
В США преподаватель жестоко избил ученика-подростка прямо во время урока. Появилось видео
В США преподаватель жестоко избил ученика-подростка прямо во время урока. Появилось видео
В США преподаватель жестоко избил ученика-подростка прямо во время урока. Появилось видео
В США преподаватель жестоко избил ученика-подростка прямо во время урока. Появилось видео
В Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у шокированных пассажиров
В Ровно водители маршруток устроили драку на глазах у шокированных пассажиров
Усик считает Беллью опытным и хитрым соперником
Усик считает Беллью опытным и хитрым соперником
В Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках
В Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках
В центре Киева демонтируют памятник Небесной сотни – тут проведут следственный эксперимент
В центре Киева демонтируют памятник Небесной сотни – тут проведут следственный эксперимент
В Днепре 15-летняя девушка жестоко избила сверстницу, после чего заставила ее встать на колени
В Днепре 15-летняя девушка жестоко избила сверстницу, после чего заставила ее встать на колени
Японский повар прославился тем, что готовит голыми руками в кипящем масле
Японский повар прославился тем, что готовит голыми руками в кипящем масле
Поцелуй в ж*пу нас... Украинские депутаты написали оскорбительное письмо «кремлевскому султану»
Поцелуй в ж*пу нас... Украинские депутаты написали оскорбительное письмо «кремлевскому султану»
Российские школьники устроили пьянку прямо в учительской
Российские школьники устроили пьянку прямо в учительской
У безработной киевлянки забрали детей, которые спали на полу и нигде не учились
У безработной киевлянки забрали детей, которые спали на полу и нигде не учились
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.