В Киеве водитель маршрутки выгнал из салона женщину с грудным ребенком на руках

В Киеве произошел очередной скандальный случай с участием водителя маршрутки. Как выяснили журналисты «Фразы», на этот раз жертвой хамского поведения горе-водителя стала женщина с грудным ребенком.

Инцидент произошел в маршрутке № 420, которая следует по маршруту Киев-Ирпень. Жители Киева часто пользуются пригородными маршрутками для того, чтобы проехать незначительную дистанцию в пределах города, сообщает 44.ua.

Вот и в этот раз в салон транспортного средства зашла женщина с грудным ребенком, которая хотела доехать до больницы, которая расположена неподалеку. Вместе с ними была и бабушка младенца, которая хотела проехать по льготному удостоверению.

Однако водитель заявил, что «льготные» места в салоне закончились (и это при том, что в маршрутке сидело всего пять пассажиров). И, чтобы не оправдываться, он просто выгнал пожилую женщину и женщину с грудничком, заявив, что не совершает остановок по Киеву.

Позже пострадавшая рассказала, что пассажиры маршрутки пытались ее защитить от водительского произвола, но у них ничего не получилось.

Ранее «Фраза» сообщала, что в начале июня 2018 года водитель маршрутки напал на киевскую школьницу.

В августе в Обухове под Киевом водитель местной маршрутки напал на инвалида АТО.

В Днепропетровской области в городе Кривой Рог водитель одной из переполненных маршруток играл на планшете прямо во время движения.