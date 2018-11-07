Поцелуй в ж*пу нас... Украинские депутаты написали оскорбительное письмо «кремлевскому султану»

Народные депутаты Украины написали оскорбительное письмо президенту России Владимиру Путину, которое они сами назвали адаптированной версией знаменитого письма запорожцев турецкому султану. Как выяснили журналисты «Фразы», это письмо было подготовлено в ответ на введение Россией санкций против Украины.

«Ты, президент, черт московский, и проклятого черта брат и товарищ. Самого Люцифера секретарь. Который ты к черту рыцарь, если голым задом ежа не убьешь?! Не будешь, с*кин ты сын, сыновей украинских под собой иметь. Твоего войска мы не боимся, землей и водой будем биться с тобой. Так тебе украинский народ пояснил, ничтожество. Не будешь ты и свиней христианских пасти. Теперь заканчиваем, ибо число знаем, и календарь имеем. Месяц в небе, год в книге, а день такой у нас, как и у вас. За это поцелуй в ж*пу нас», — говорится, в частности, в письме, которое с парламентской трибуны зачитал зампредседателя фракции БПП Алексей Гончаренко, сообщает УНИАН.



Под этим письмом, кроме него, поставили подписи также депутаты от БПП Владислав Севрюков Олег Барна, Богдан Онуфрик, Александр Спиваковский, Григорий Шверк, Рефат Чубаров, Игорь Артюшенко и Григорий Тимиш.

Как сообщала «Фраза», 22 октября 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении санкций против Украины в качестве ответа на «недружественные действия Украины в отношении граждан и юридических лиц Российской Федерации».

1 ноября премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о введении специальных экономических мер в отношении физических и юридических лиц Украины.