Японский повар прославился тем, что готовит голыми руками в кипящем масле

Японский повар Шуджи Ниитокме прославился тем, что готовит голыми руками в кипящем масле. Как выяснили журналисты «Фразы», 44-летний кулинар продемонстрировал свое умение.

Как пишет издание Daily Mail, шеф-повар из города Нагоя перемешивает еду во время жарки в кипящем масле голыми руками. Его фирменное блюдо — это морепродукты и овощи в тесте, которые он обжаривает в масле — темпура.

Сообщается, что, по словам кулинара, «более двадцати лет назад он погрузил руки в раскаленное масло, чтобы обеспечить блюду идеальную температуру, и с тех пор больше не чувствует боли, повторяя данную процедуру каждый день».

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