Под Киевом прошел Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы-2»

3-4 ноября 2018 года в Древнем Киеве в Княжестве Киевская Русь состоялся Международный фестиваль конных боевых искусств «Скифы-2». Как выяснили журналисты «Фразы», в рамках фестиваля проходил турнир по верховой стрельбе из лука, собравший на большом ристалище лучших конных лучников из Украины, Молдовы, Турции.

Организатором соревнований выступила Всеукраинская федерация верховой стрельбы из лука, а проходили они по Древнекиевским правилам. Верховая стрельба из традиционного лука — это очень сложная задача для участников соревнований, но в то же время, азартное и захватывающее действо для зрителей. Участники соревнований были одеты в исторические костюмы и использовали традиционные луки, изготовленные по технологиям эпохи и местности, которую они представляли. Спортсмены выступали в тандеме с уникальными лошадьми исторических пород, собранных из разных уголков мира в Княжеской конюшне. Соревнования конных лучников проходили в дневном и ночном форматах в основной номинации и в номинации «Экзотика», которая предусматривала попадание в одну на различных расстояниях, в три и четыре три цели за один заезд.

В перерывах между соревнованиями программа дополнялась конкурсами, играми а также выступлениями пешего и конно-трюкового театров Древнего Киева. Кроме того гости Княжества имели возможность насладиться уникальной атмосферой Киева Х-ХIII веков, прогуляться по средневековым улочкам, увидеть монументальные оборонительные сооружения, княжеские терема, усадьбы древних киевлян, ярмарка мастеров, узнав много нового о жизни наших предков.

В воскресенье, 4 ноября состоялось торжественное награждение победителей соревнований. Представляем победителей Международного фестиваля конных боевых искусств «Скифы-2»:

1 место — Гудым Виталий (Украина)

2 место — Яцупенко Владислав (Украина)

3 место — Омер Атар (Турция)

В номинации «Ночной лучник» победу одержали:

1 место — Омер Атар (Турция)

2 место — свечной Владислав (Украина)

3 место — Попова Александра (Украина)

Традиционно фестиваль «Скифы» уже начинает прием заявок на участие в 2019 году.