Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области

Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области

Сотрудники национальной полиции задержали банду автоугонщиков, которые в Киеве и области угоняли автомобили, после чего требовали у владельцев транспортных средств выкуп. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

По ее словам, за подозреваемыми следили круглосуточно. Одного из них удалось поймать еще до того, как последний из потерпевших передал вымогателям деньги. Отмечается также, что банда успела угнать не менее десяти автомобилей.

Атаманова написала, что во время задержания подозреваемые сопротивлялись и пытались навредить правоохранителям. В ходе обысков у них изъяли автомат с глушителем и магазинами, снаряженными боевыми патронами, гранаты, дымовую шашку, номерные знаки, радиостанции и спецсредства для обнаружения и приглушения сигналов GPS.

Как сообщала «Фраза», в конце мая 2018 года на Академгородке в Киеве неизвестные с автоматами угнали авто на «евробляхах».

Напомним, 27 января 2017 года Национальная полиция при содействии Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры разоблачила преступную группировку, которая была «монополистом» в деле похищения элитных автомобилей в Украине.

В конце марта 2017 года сотрудники управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ задержали группу из трех лиц, подозреваемую в серии угонов элитных иномарок.

За последние несколько лет угон автомобилей в Украине приобрел промышленный размах. Официальная статистика гласит, что лидером в 2016 году в антирейтинге является Киев — 1 957 угонов, за ним — Днепропетровская (1138), Одесская (1122), Донецкая (842) и Киевская (827) области.

Тэги: автомобиль, Киев, общество, угон, угонщик, Киевская область

Комментарии

Колонка автора
04.11.18 09:23

«Шахтер» – «Динамо»: курица или яйцо?

Автор: Андрей Шахов

Статьи

05.11.18 09:08

Заем под 10%. Дефолта пока не будет, будет долговая удавка

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Главные новости за 5 ноября 2018 года

Главные новости за 5 ноября 2018 года
05.11.18 19:00
138
Последние новости
05.11.18 19:03

Порошенко разочаровал Европу, - DW
05.11.18 19:00

Главные новости за 5 ноября 2018 года
05.11.18 16:38

В воинской части на Львовщине внезапно умер военный
05.11.18 16:09

Под Киевом поезд насмерть сбил юношу
05.11.18 15:46

Верующие Украины поздравляют Митрополита Онуфрия с днем рождения
05.11.18 15:26

Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
05.11.18 15:01

Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)
05.11.18 14:49

На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого
05.11.18 14:11

Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута
05.11.18 14:06

Ученые пришли к неожиданно неприятным выводам по поводу молока

Интервью

01.11.18 09:15

Диета, тренировки и скептицизм к народной медицине. Кардиолог рассказала о здоровье сердца

Автор: Виктор Даль

Фото и Видео
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области
Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)
Известный казахский каскадер погиб на глазах у публики, исполняя опасный и странный номер (видео 18+)
На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого
На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого
Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута
Итальянский боксер умер после сокрушительного нокаута
Во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди
Во Франции рухнули два трехэтажных дома, внутри которых могли быть люди
Трагедия в США: грузовик насмерть сбил девочек-скаутов
Трагедия в США: грузовик насмерть сбил девочек-скаутов
«Он расистская свинья!» Американская журналистка жестко прошлась по Трампу в прямом эфире CNN
«Он расистская свинья!» Американская журналистка жестко прошлась по Трампу в прямом эфире CNN
В Киеве мужчина открыл стрельбу возле детской поликлиники
В Киеве мужчина открыл стрельбу возле детской поликлиники
Мужик проплыл вокруг всей Великобритании – на это у него ушло пять месяцев
Мужик проплыл вокруг всей Великобритании – на это у него ушло пять месяцев
В Харькове вора, отпущенного полицией, привязали скотчем к дереву
В Харькове вора, отпущенного полицией, привязали скотчем к дереву
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.