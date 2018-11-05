Задержана банда угонщиков, которые «кошмарили» водителей Киева и области

Сотрудники национальной полиции задержали банду автоугонщиков, которые в Киеве и области угоняли автомобили, после чего требовали у владельцев транспортных средств выкуп. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом у себя в Facebook написала пресс-секретарь Национальной полиции Украины Ольга Атаманова.

По ее словам, за подозреваемыми следили круглосуточно. Одного из них удалось поймать еще до того, как последний из потерпевших передал вымогателям деньги. Отмечается также, что банда успела угнать не менее десяти автомобилей.

Атаманова написала, что во время задержания подозреваемые сопротивлялись и пытались навредить правоохранителям. В ходе обысков у них изъяли автомат с глушителем и магазинами, снаряженными боевыми патронами, гранаты, дымовую шашку, номерные знаки, радиостанции и спецсредства для обнаружения и приглушения сигналов GPS.

Как сообщала «Фраза», в конце мая 2018 года на Академгородке в Киеве неизвестные с автоматами угнали авто на «евробляхах».

Напомним, 27 января 2017 года Национальная полиция при содействии Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры разоблачила преступную группировку, которая была «монополистом» в деле похищения элитных автомобилей в Украине.

В конце марта 2017 года сотрудники управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Харьковской области совместно с сотрудниками СБУ задержали группу из трех лиц, подозреваемую в серии угонов элитных иномарок.

За последние несколько лет угон автомобилей в Украине приобрел промышленный размах. Официальная статистика гласит, что лидером в 2016 году в антирейтинге является Киев — 1 957 угонов, за ним — Днепропетровская (1138), Одесская (1122), Донецкая (842) и Киевская (827) области.