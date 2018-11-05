На Харьковщине неизвестный изнасиловал и задушил девочку. Составлен фоторобот подозреваемого

В Харьковской области недалеко от поселка Покотиловка в лесополосе обнаружили тело 15-летней девочки, которая пропала несколько дней назад. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в пресс-службе областной полиции.

Как отметили в ведомстве, заявление о пропаже в полицию поступило 2 ноября вечером. После розыскных мероприятий тело девочки обнаружили в лесополосе. У нее пропала сумочка с лишними вещами. Кроме этого, эксперты установили, что ее изнасиловали и задушили.

В полиции подозревают в совершении убийства неизвестного мужчину, которого видели в тот день около места преступления в период с 7 утра до 8.30. На вид ему 35-45 лет, рост 185 см, худощавого телосложения, широкоплечий, был одет в болоневую курточку темного цвета, темные брюки, возможно, имел при себе джинсовый рюкзак.

По данному факту открыто уголовное производство. Преступнику грозит до 15 лет тюрьмы. Впрочем, его еще не нашли.

Ранее «Фраза» сообщала, что в июне 2018 года во Львовской области задержали отморозка, насиловавшего собственную пятилетнюю дочь.

В конце июля страшный инцидент произошел в Ужгороде Закарпатской области, где шестнадцатилетний парень изнасиловал девятилетнего мальчика.

4 августа ночью мужчина 1978 года рождения изнасиловал свою 15-летнюю дочь на глазах у ее брата, которая, к тому же, является инвалидом с детства с диагнозом ДЦП.

В середине августа под Киевом был задержан мужчина, который хотел изнасиловать 8-летнюю девочку.