Жуткое столкновение превратило в «хлам» легковушку на Западной Украине. Есть погибшие

Воскресным утром, 4 ноября, в Ивано-Франковской области произошло ДТП со смертельным исходом. Как выяснили журналисты «Фразы», столкновение «фуры» с легковым автомобилем оборвало жизни двух человек.

Как передает пресс-служба ГУНП Ивано-Франковской области, лобовое столкновение «легковушки» с грузовиком Mercedes Actros произошло приблизительно в 6 часов утра в селе Старые Кривотулы, расположенном на участке автодороги Стрый-Черновцы-Мамалыга.

Отмечается, что водитель легкового автомобиля не справился с управлением, вследствие чего транспортное средство «вынесло» на полосу встречного движения, где и произошло «лобовое» столкновение с Mercedes-ом.

Сообщается, что в результате аварии водитель и 20-летний пассажир «легковушки» скончались на месте происшествия. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. По факту гибели людей в ДТП начато уголовное производство.

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