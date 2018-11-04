Жуткая реконструкция одного из мостов на Подоле возмутила киевлян

В Киеве уже восьмой месяц не могут реконструировать один из мостов в Подольском районе. Как выяснили журналисты «Фразы», работы с начала апреля продолжаются на путепроводе на пересечении улиц Елены Телиги и Кирилловской.

Как пишет портал «Мой Киев», ссылаясь на слова местных жителей, «люди уже давно изумляются такой «эффективности труда» и задаются вопросом: почему работы по реконструкции длятся так долго и кому выгодно затягивать сроки?».

Отмечается, что «ужасает и качество работ».

Как пишет издание: «Ранее основание моста было выложено красивыми плитами из булыжника. Вместо того чтобы отмыть их и почистить (в том числе и от незаконной рекламы), коммунальные службы решили поступить по-топорному – они просто замазали камень уродливой краской».

Как писала «Фраза», Шулявский мост «попал» в смертельную историю: в этот раз рухнули бетонные плиты.

Ранее в Киеве решили реконструировать Майдан. Влетит это в копеечку.