Их нравы: пара британских миллионеров завела себе раба из Польши

Вопиющий случай произошел в Великобритании. Как выяснили журналисты «Фразы», пара миллионеров из Гэмпшира завела себе раба из Польши.

Как пишет издание Daily Mail, мужчина был в рабстве у толстосумов четыре года.

Хозяйка, 56-летняя Притпал Биннинг, работала в местном университете преподавателем. Женщину и ее 54-летнего мужа Палвиндера арестовала полиция.

По данным СМИ, дом, где держали раба, стоит 1,2 миллиона фунтов.

Поляк сбежал к медикам, а те вызвали копов. Он рассказал, что работает у богачей за еду.

У бедолаги был лишь пластиковый шезлонг для сна, отсутствовал туалет. При этом его кормили просроченными продуктами.

Как писала «Фраза», под Киевом около тридцати голодных вьетнамцев сбежали из рабства.

Ранее на Ивано-Франковщине банда два года держала в рабстве 32 человека.