Под Ровно загорелся поезд с пассажирами. Один из вагонов выгорел дотла

На одной из станций в Ровненской области загорелся дизельный поезд с пассажирами. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в Костопольском районе на станции Моквин в четверг, 1 ноября.

Как сообщает "Сегодня", пожар возник в поезде сообщением "Удрицк - Сарны - Здолбунов".

Как видно на видео, опубликованном на официальной странице издания Рівне News в Facebook, в какой-то момент один из вагонов полностью охватило пламя. Потушить его спасателям удалось лишь спустя час.

По данным ГСЧС, погибших и пострадавших нет. Причины возникновения пожара и нанесенный материальный ущерб устанавливаются.

Как сообщала «Фраза», в ноябре 2010 года на железнодорожной станции Ровно горел пригородный дизель-поезд сообщением Удрицк-Здолбунов. Как сообщила дежурная по железнодорожному вокзалу станции Ровно Светлана Авраменко, загорелась резина в межвагонном пространстве, скорее всего, из-за брошенного туда непогашенного окурка.

В июле 2015 года в Николаевской области загорелся тепловоз пассажирского поезда сообщением «Киев-Николаев».

12 июня 2016 года в Черкасской области во время движения по дамбе через реку Днепр возле железнодорожной остановки «Панское» (в 3 км от Черкасс) загорелся дизельный поезд сообщением «Шевченково — Гребенка», в котором находились около 100 пассажиров. К счастью, никто не пострадал.

26 августа 2017 года три пассажирских поезда загорелись в процессе движения за три дня в разных частях Украины.

В ночь на 18 сентября 2017 года вблизи железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области во время движения пассажирского поезда № 64 (Киев — Харьков) произошло возгорание локомотива.