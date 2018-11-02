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В киевском спальнике парень подорвался на гранате

В киевском спальнике парень подорвался на гранате

В Киеве на Харьковском шоссе обнаружено тело 24-летнего мужчины, который, по предварительной информации, подорвался на гранате. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в Отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, о трупе возле своей машины по адресу Харьковское шоссе, 16, правоохранителям сообщил местный житель. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили тело мужчины с травмами живота, характерными от взрыва.

Кроме того, сотрудники взрывотехнической службы в ходе осмотра территории обнаружили остатки гранаты.

По данному факту начато уголовное производство по ст. «Умышленное убийство» с дополнительной квалификацией «самоубийство».

Отметим, что в сообщении ничего не указывается о звуке взрыва, который должны были слышать жители близлежащих домов.

Как сообщала «Фраза», 26 апреля 2016 года в Харьковской области 42-летний житель села Соколово получил ранение, наступив возле собственного земельного участка на гранату РГД-5.

7 декабря 2017 года в селе Малая Тарасовка Броварского района Киевской области 35-летний участник АТО подорвался на гранате в своей квартире.

Спустя 10 дней преступник, подозреваемый в разбоях, подорвался на собственной гранате при задержании в Херсонской области.

5 апреля 2018 года в Северодонецке Луганской области мужчина совершил самоубийство при помощи гранаты РГД-5.

Летом 2018 года житель Великой Солтановки Киевской области подорвался на гранате в прямом эфире в одной из социальных сетей.

Тэги: Киев, взрыв, самоубийство, граната

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