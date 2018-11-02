ЧП в Броварах: мощный взрыв прогремел в кабинете косметологии – есть пострадавшие

В Броварах в четверг, 1 ноября, произошло громкое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в кабинете косметологии прогремел взрыв.
Инцидент случился днем накануне по улице Юрия Гагарина.
По данным ГСЧС, после взрыва произошел пожар — в итоге пострадали две женщины. Как сообщается, их с ожогами первой и второй степени госпитализировали.
Во время ЧП из здания эвакуировали тридцать человек.
Причину взрыва до сих пор устанавливают.
Как писала «Фраза», на футбольном матче в Одессе фанаты-хулиганы устроили взрыв.
Ранее под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра.