ЧП в Броварах: мощный взрыв прогремел в кабинете косметологии – есть пострадавшие

В Броварах в четверг, 1 ноября, произошло громкое ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», тут в кабинете косметологии прогремел взрыв.

Инцидент случился днем накануне по улице Юрия Гагарина.

По данным ГСЧС, после взрыва произошел пожар — в итоге пострадали две женщины. Как сообщается, их с ожогами первой и второй степени госпитализировали.

Во время ЧП из здания эвакуировали тридцать человек.

Причину взрыва до сих пор устанавливают.

Как писала «Фраза», на футбольном матче в Одессе фанаты-хулиганы устроили взрыв.

Ранее под Харьковом взорвался снаряд огромного калибра.