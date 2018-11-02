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Под Киевом поймали банду «гопников», зачем-то взорвавших квартиру лидера С14

Под Киевом поймали банду «гопников», зачем-то взорвавших квартиру лидера С14

В четверг, 1 ноября, в Киевской области была задержана преступная группа из тех человек. Как выяснили журналисты «Фразы», именно эти «личности» подозреваются в нападении на квартиру лидера общественной организации С14 Сергея Мазура.

Как передает «Киев Оперативный», операцию по задержанию особо опасных преступников проводили сотрудники областного Главка полиции совместно с прокуратурой Киевской области. Сообщается, что задержанные «обоснованно» подозреваются в совершении покушения на главу общественной организации С14, в результате которого был тяжело ранен его отец.

В настоящее время правоохранители выясняют мотивы, побудившие молодых людей совершить покушение на известного общественного деятеля. Следователем готовится представление в суд об избрании им меры пресечения.

Как писала «Фраза», в квартиру известного украинского национал-радикала бросили гранату.

Тэги: Киев, общество, граната, банда, покушение, радикалы

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