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В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской

В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской

Коллеги и поклонники трагически погибшей участницы проекта «Дизель Шоу» Марины Поплавской продолжают делиться ранее не доступными широкой публике фото- и видеоматериалами. Как выяснили журналисты «Фразы», в сеть попали уникальные «школьные» фотографии с ее участием.

Как передает znaj.ua, несмотря на плотный график съемок и концерную деятельность, Марина Поплавская более 20 лет посвятила преподаванию украинского языка и литературы в житомирской СОШ № 33.

Фотографиями из «школьной» жизни Марины Поплавской поделились ее бывшие ученики.

Как писала «Фраза», в сеть попало уникальное видео с актрисой «Дизель Шоу» Мариной Поплавской.

Ранее в сети появилось последнее видео из автобуса, в котором погибла Марина Поплавская.

Тэги: ДТП, актриса, общество, школа, гибель, Дизель-шоу

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В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
В сеть попали уникальные «школьные» фото звезды «Дизель Шоу» Марины Поплавской
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