На окраине Киева сожгли элитный внедорожник

В Киеве по улице Алма-Атинская, 27 сожгли элитный Toyota Prado. Как выяснили журналисты «Фразы», инцидент произошел в ночь на четверг, 1 ноября.

Как передает «Информатор», сообщение на линию «101» о ЧП поступил примерно в 3-15.

Отмечается, что огонь полностью уничтожил авто.

Никто не пострадал.

Причиной инцидента называют поджог. Очевидцы говорят, что возле автомобиля ходил незнакомец.

Как писала «Фраза», в Киеве бушевал гигантский пожар: горели СТО и мини-отель.

Ранее в центре Киева сожгли микроавтобус Mercedes.