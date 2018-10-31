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Банда иностранцев протаранила 10 машин, пытаясь уйти от полиции

Банда иностранцев протаранила 10 машин, пытаясь уйти от полиции

При попытке побега от полицейских в Киеве группа квартирных грабителей протаранила десять автомобилей. Об этом журналистам «Фразы» сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

В частности, как сообщается, разработка банды началась еще в середине октября, когда в полицию поступило сообщение об ограблении квартиры в присутствии хозяев. Получив информацию о деятельности на территории Киева преступной группы, которая «специализировалась» на кражах и грабежах из квартир, оперативники начали документирование их преступной деятельности.

В итоге ночью 28 октября правоохранители устроили засаду возле одного из домов в Деснянском районе.

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко, при попытке скрыться с места преступления оперативники заблокировали их транспортное средство. «В ответ на требование полицейских выйти из автомобиля, злоумышленники заблокировались в салоне машины и пытались убежать, протаранив при этом припаркованные автомобили, в том числе и служебное авто полицейских», — сообщил Крищенко, подчеркнув, что в итоге были повреждены 10 автомобилей.

Кроме того, двигаясь задним ходом, преступники совершили наезд на двух сотрудников полиции, которые получили ссадины и ушибы. Несмотря на все попытки скрыться с места происшествия, они были задержаны.

Оказалось, что все они являются гражданами другого государства, а двое уже находятся под следствием за совершение аналогичных преступлений в Соломенском районе Киева. Еще один — неоднократно судим за совершение квартирных краж.

Во время следственных действий по месту жительства фигурантов, у них изъяли несколько единиц оружия, отмычки ключей, ювелирные изделия, столовые приборы, часы, телефоны, вероятно похищенные из квартир киевлян.

Полиция просит владельцев в случае обнаружения своей собственности обращаться в управление уголовного розыска полиции Киева.

 

Как сообщала «Фраза», 27 января 2015 года в Киеве ВАЗ с наркотиками на борту, уходя от погони, отфутболил Kia в машину ГАИ.

23 февраля 2016 года в Харькове водитель «Тойоты», уходя от погони полиции, врезался в столб и погиб.

Тэги: автомобиль, криминал, побег, Национальная полиция Украины, грабители

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