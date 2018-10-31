Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото

В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото

В результате масштабного пожара в итальянском порту Савона сгорели несколько сотен автомобилей, среди которых оказались новенькие Maserati. Кк выяснили журналисты «Фразы», происшествие вызвано сложными погодными условиями в регионе.

Как сообщает The Local, в результате непогоды морская вода затопила порт, включая терминал, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока. Очевидно, в одной из них случилось короткое замыкание, после чего последовала череда взрывов автомобильных аккумуляторов.

Помимо новых Maserati, при пожаре были уничтожены грузовики и другие транспортные средства. Местные жители сообщают о свыше 300 поврежденных автомобилях. К счастью, люди при этом не пострадали.

 

Отметим, стоимость новеньких Maserati варьируются от 80 до 200 тыс. долларов.

Как сообщала «Фраза», в Европе уже несколько дней бушует стихия, которая привела к масштабному наводнению в Венеции и снежным заносам во Франции.

Тэги: пожар, Италия, порт, стихия, Maserati

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

31.10.18 09:19

Газовые тарифы для потери национальной памяти

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
31.10.18 13:59
2513
Последние новости
31.10.18 15:33

В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
31.10.18 15:03

В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
31.10.18 14:58

Ученые получили таинственное «послание» из космоса
31.10.18 14:25

Для того чтобы вернуть Крым, нам надо сказать, каким он будет, — Чубаров
31.10.18 14:11

В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
31.10.18 13:59

Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
31.10.18 13:44

17-летний россиянин погиб, пытаясь подорвать здание ФСБ
31.10.18 13:26

В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
31.10.18 13:12

Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
31.10.18 12:32

В СМИ появился странный слух о «Динамо». Но его опровергли

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В Ватикане обнаружили человеческие останки. СМИ вспомнили старую историю о похищении девочек
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
В одной из квартир на окраине Киева нашли труп женщины – он пролежал там несколько недель (видео 18+)
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
Кубок Украины по футболу. Видео-онлайн трансляция матча «Минай» — «Динамо»
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
В крутом киевском ресторане официант «зарядил» тортом в лицо посетительнице. Появилось видео
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Талибы сбили военный вертолет в Афганистане – погибли десятки людей
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
Россиянка родила ребенка прямо на кассе в магазине. СМИ выложили видео
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
Фронтмен Rammstein бросил все, чтобы проведать больную Лободу
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
В Индии открыли 182-метровый монумент – это как две статуи Свободы
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.