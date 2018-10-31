В итальянском порту дотла сгорели сотни новеньких Maserati. Появились впечатляющие фото

В результате масштабного пожара в итальянском порту Савона сгорели несколько сотен автомобилей, среди которых оказались новенькие Maserati. Кк выяснили журналисты «Фразы», происшествие вызвано сложными погодными условиями в регионе.

Как сообщает The Local, в результате непогоды морская вода затопила порт, включая терминал, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока. Очевидно, в одной из них случилось короткое замыкание, после чего последовала череда взрывов автомобильных аккумуляторов.

Помимо новых Maserati, при пожаре были уничтожены грузовики и другие транспортные средства. Местные жители сообщают о свыше 300 поврежденных автомобилях. К счастью, люди при этом не пострадали.

Отметим, стоимость новеньких Maserati варьируются от 80 до 200 тыс. долларов.

Как сообщала «Фраза», в Европе уже несколько дней бушует стихия, которая привела к масштабному наводнению в Венеции и снежным заносам во Франции.