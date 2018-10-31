На берег Бердянска выбросило обломки кораблекрушения

Жители Бердянска обнаружили на пляже обломки старинного корабля, которые вынесло на берег в районе Приморской площади. Как выяснили журналисты «Фразы», находку обнаружил местный житель во время прогулки по набережной.

Как сообщает «Бердянск-24», мужчина обратил внимание на необычное бревно, которое, по его мнению, могло бить мачтой затонувшего судна.

Сейчас специалисты разбираются с типом и принадлежностью находки, а также выясняют ее историческую и культурную ценность.

Как сообщала «Фраза», в июле 2018 года группа археологов из Украины и Польши сделала необычайную находку. Во время раскопок кургана возле села Пороги на берегу Днестра исследователи обнаружили могилу, в которой находились кости молодой женщины, погребенной 4500 лет назад, украшенные странными черными линиями.