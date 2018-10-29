Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку

Прием антибиотика привел к появлению тяжелых ожогов у 29-летней Камиль Лагьер из французского города Авиньон. Как выяснили журналисты «Фразы», перед происшествием пациентка какое-то время принимала пенициллин для лечения воспаления миндалин.

Как сообщает Daily Mail, раньше этот антибиотик не вызывал у женщины каких-либо побочных эффектов, однако после этого раза у нее стала появляться сыпь на спине, а также стали чесаться глаза.

В больнице, куда Камиль отвезли родители из-за стремительно ухудшающегося состояния, врачи диагностировали у нее токсический эпидермальный некролиз, известный также как синдром Лайелла. У страдающих этой болезнью людей повышается температура, появляется сыпь, на ее месте вскоре возникают волдыри, которые быстро вскрываются с появлением обширных эрозий ярко-красного цвета. В случае отсутствия своевременной квалифицированной помощи велика вероятность летального исхода.

В итоге француженка провела три недели в реанимации Марселя, где ей все время кололи морфий, чтобы притупить боль, так как от синдрома Лайелла нет лекарств. «Я была забинтована с ног до головы, потому что 90% кожи покрывали ожоги второй степени», — рассказала пострадавшая.

Кроме того, у нее оказались поражены язык и трахея, из-за чего несколько дней девушка не могла разговаривать.

После выздоровления Камиль Лагьер завела блог, в котором рассказывает другим людям с аналогичными проблемами о своем лечении, так как сама не смогла найти никакой информации, когда в ней нуждалась. «В первые дни я чувствовала себя одиноко и тревожно, — делится девушка своими ощущениями от происходившего. — Я не знала, буду ли жива на следующее утро, и не могла понять, почему этот кошмар произошел именно со мной».

«Раньше я всегда ощущала себя неуверенно, и пока была в больнице, задалась вопросом, почему я прожила 28 лет ненавидя себя, когда на самом деле я была красива и хороша», — продолжает Лагерь, которая в итоге смогла вернуться к нормальной жизни и даже наладить интимные отношения со своим парнем.

«У меня никогда не будет нормальной кожи, у меня по прежнему много шрамов, но они каждый день напоминают мне, что я победила», — заключает француженка.

Синдром Лайелла или токсический эпидермальный некролиз — наиболее тяжелый вариант аллергического буллезного дерматита, подробно описанный лишь в 1956 году шотландским дерматологом Аланом Лайеллом. Чаще всего болезнь проявляется как реакция на прием лекарственных препаратов. При этом каждый четвертый заболевший умирает.

Как сообщала «Фраза», летом 2012 года стало известно о рождении в Китае девочки с редким наследственным заболеванием — «синдромом оборотня». Оно проявляется в виде черных пятен на коже и повышенной волосатости. Так, часть лица и 60% поверхности тела пострадавшей оказались покрыты густыми черными волосами, которые более напоминают шерсть какого-нибудь животного, чем обычную растительность на человеческом теле. В итоге от новорожденной отказались отец с матерью, и лишь дальний родственник спас девочку от приюта.