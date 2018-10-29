На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам

Представители Национальной полиции задержали на Днепропетровщине гражданина России с сообщниками по подозрению в убийстве пятерых человек в Кривом Роге. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили», — написал он, уточнив, что все преступления были совершены в текущем году.

При этом Аброськин подчеркнул, что мотивы столь жестоких действий преступников остаются не понятными.

Между тем, как сообщает «Первый Криворожский», одно тело было найдено еще несколько недель назад, остальные — 28 октября. При этом не исключено, что во дворе по улице Пожарского могут быть обнаружены новые жертвы — следственная группа продолжает работу, устанавливая детали инцидента.

Интересно, что соседи ничего подозрительного не видели и не слышали: они утверждают, что из дома, где погибло столько людей, крики о помощи не раздавались.

Видео с места происшествия опубликовано на официальной странице издания в Facebook.

Как сообщала «Фраза», летом 2007 года 27-летний безработный житель села Таволжанка Харьковской области явился в полицию с повинной в жестоком убийстве своей бабушки. После совершенного преступления он вместе со своей женой замотали труп в ковер, вывезли его на велосипеде в лесопосадку за 2 км от села и закопали.

4 сентябре 2010 года 21-летний преступник убил на почве конфликта, возникшего в ходе совместного распития алкогольных напитков своего собутыльника. При этом он вырезал у него печень.

Спустя месяц в поселке Тарасов на Киевщине женщина вместе с любовником убила бывшего мужа, тело закопали за сараем, а его родственникам сказали, что он уехал на заработки.