Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Региональные

ТОП:

На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам

На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам

Представители Национальной полиции задержали на Днепропетровщине гражданина России с сообщниками по подозрению в убийстве пятерых человек в Кривом Роге. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Убивали, отрезали уши, которые отдавали собакам, а трупы закапывали во дворе дома, где жили», — написал он, уточнив, что все преступления были совершены в текущем году.

При этом Аброськин подчеркнул, что мотивы столь жестоких действий преступников остаются не понятными.

Между тем, как сообщает «Первый Криворожский», одно тело было найдено еще несколько недель назад, остальные — 28 октября. При этом не исключено, что во дворе по улице Пожарского могут быть обнаружены новые жертвы — следственная группа продолжает работу, устанавливая детали инцидента.

Интересно, что соседи ничего подозрительного не видели и не слышали: они утверждают, что из дома, где погибло столько людей, крики о помощи не раздавались.

Видео с места происшествия опубликовано на официальной странице издания в Facebook.

Как сообщала «Фраза», летом 2007 года 27-летний безработный житель села Таволжанка Харьковской области явился в полицию с повинной в жестоком убийстве своей бабушки. После совершенного преступления он вместе со своей женой замотали труп в ковер, вывезли его на велосипеде в лесопосадку за 2 км от села и закопали.

4 сентябре 2010 года 21-летний преступник убил на почве конфликта, возникшего в ходе совместного распития алкогольных напитков своего собутыльника. При этом он вырезал у него печень.

Спустя месяц в поселке Тарасов на Киевщине женщина вместе с любовником убила бывшего мужа, тело закопали за сараем, а его родственникам сказали, что он уехал на заработки.

Тэги: убийство, Россия, Днепропетровская область, Кривой Рог, криминал

Комментарии

Колонка автора
26.10.18 08:00

Наши в еврокубках: почти как по Дюма

Автор: Андрей Шахов

Статьи

29.10.18 09:11

Кличко отменяет горячую воду. Затем не станет электричества

Автор: Александр Карпец

Главная новость дня

На выступлении известного тренера-мотиватора во Львове умер молодой парень

На выступлении известного тренера-мотиватора во Львове умер молодой парень
29.10.18 08:08
844
Последние новости
29.10.18 14:01

На Львовщине грузовой поезд оторвал подростку ноги
29.10.18 13:43

Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку
29.10.18 13:22

Трагедия на Закарпатье: в Мукачево от кори умер ребенок – родители обвиняют врачей
29.10.18 13:05

Футболисты «Шахтера» помогли болельщику «Динамо» с заглохшей машиной. Появилось видео
29.10.18 12:44

На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам
29.10.18 12:18

На Троещине пьяный отморозок устроил поножовщину на троллейбусной остановке
29.10.18 11:35

Меркель в Стамбуле раскритиковали за дружелюбие к Путину и Эрдогану
29.10.18 11:34

Состояние Виталия Хомутынника оценили в $390 млн
29.10.18 11:26

Во время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей
29.10.18 10:56

Спал в одной кровати с матерью: СМИ сообщили новые детали из жизни Керченского стрелка

Интервью

22.10.18 09:10

Отец Дмитрий Полевой: Еще классики, например Франко, писали, как люди пропивали все - детей, имения...

Автор: Марианна Попович

Фото и Видео
Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку
Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку
Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку
Обычный пенициллин едва не испепелил молодую француженку
Футболисты «Шахтера» помогли болельщику «Динамо» с заглохшей машиной. Появилось видео
Футболисты «Шахтера» помогли болельщику «Динамо» с заглохшей машиной. Появилось видео
На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам
На Днепропетровщине задержан россиянин, который убивал украинцев и скармливал их уши собакам
Во время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей
Во время погони в Одессе полицейские открыли огонь по машине молодого нарушителя, едва не сбившего людей
В центре Киева стартовал необычный исторический проект
В центре Киева стартовал необычный исторический проект
Трамп оконфузился, не сумев справиться с зонтом. Появилось забавное видео
Трамп оконфузился, не сумев справиться с зонтом. Появилось забавное видео
В российском цирке львица едва не растерзала трехлетнюю девочку (видео 18+)
В российском цирке львица едва не растерзала трехлетнюю девочку (видео 18+)
В Индонезии разбился самолет с чиновниками
В Индонезии разбился самолет с чиновниками
Английский клуб подтвердил гибель своего владельца-миллиардера и раскрыл страшные подробности крушения вертолета
Английский клуб подтвердил гибель своего владельца-миллиардера и раскрыл страшные подробности крушения вертолета
Неадекватная киевская мамаша утопила собственных детей
Неадекватная киевская мамаша утопила собственных детей
fraza.ua

Опрос

К чему приведет автокефализация украинского православия?

посмотреть результаты
© 2018 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов ссылка на «Фразу.юа» обязательна. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство УНИАН, в каком-либо виде запрещено.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.