Неадекватная киевская мамаша утопила собственных детей

В Киеве произошло умышленное убийство двоих малолетних детей. Как выяснили журналисты «Фразы», малышей лишила жизни собственная мать.

Как передает ГУНП в Киеве, вечером 26 октября в Дарницкое райуправление полиции обратился мужчина с заявлением о том, что его бывшая жена забрала двоих совместных детей (мальчик 2013 г.р. и девочка 2012 г.р.) и исчезла в неизвестном направлении.

Сообщается, что по ориентировкам женщину обнаружили в Черниговской области. Она находилась в неадекватном состоянии, детей при ней не было. В субботу вечером «мамашу» доставили в Киев, где ей потребовалась помощь психиатров. Как рассказала женщина, ее дети отправились купаться на озеро, расположенное в Дарницком районе. К месту вероятного ЧП немедленно отправилась следственно-оперативная группа полиции и спасатели. Сообщается, что в воскресенье утром водолазам удалось обнаружить в озере тела утопленных детей.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося. За совершение умышленного убийства женщине грозит до 15 лет лишения свободы.

Как писала «Фраза», мамаша упаковала тело младенца в пакет и выбросила его в одном из киевских спальников.

Ранее в Николаеве пьяная горе-мамаша выбросила с моста собственного ребенка.