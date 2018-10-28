В Англии в авиакатастрофе погиб президент-миллиардер экс-чемпиона Премьер-Лиги

В субботу вечером, 27 октября, в городе Лестер (Великобритания) возле стадиона King Power Stadium разбился вертолет. Как выяснили журналисты «Фразы», на борту воздушного судна находился президент местного футбольного клуба.

Как передает BBC, авиакатастрофа случилась приблизительно в 20-30 по местному времени. После окончания футбольного матча между местным «Лестером» и «Вест Хэмом» (1-1) вертолет поднялся в воздух, но буквально через несколько секунд потерял управление и рухнул на автостоянку, расположенную возле стадиона.

По сведениям BBC, в вертолете находился президент «Лестера» ‒ тайский мультимиллиардер Вишай Шривадданапрабха.

Вместе с тем, официального подтверждения гибели президента клуба пока нет.

Как писала «Фраза», на Трухановом острове в Киеве разбился частный вертолет.

Ранее появилось видео падения вертолета в Киеве — борт принадлежал предприятию советника Порошенко.