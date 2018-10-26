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«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера

«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера

«Священник» УПЦ КП Богдан Костюк разместил на своей странице в Facebook несколько постов, посвященных Адольфу Гитлеру. Как выяснили журналисты «Фразы», Костюк служит «капелланом» в воинской части 3056 НГУ и занимается патриотическим воспитанием молодежи.

Страница «священника» также пестрит постами о деятельности «Правого сектора», сообщает СПЖ.

В одном из сообщений, которыми поделился Костюк, глава «Правого сектора» Андрей Тарасенко пишет: «Мы содействуем переходу общин из Московского Патриархата в Киевский (московские попы на нас уже не один десяток анафем наложили), обеспечиваем охрану на больших богослужениях УГКЦ, предоставляем помощь Церквям другого плана». Тарасенко также объясняет цели такой деятельности: «без влияния украинских Церквей полноценно не мобилизовать, не возродить наш народ».

По странному стечению обстоятельств, на странице «священника» Костюка можно найти свежий пост атеистической (!) группы «Религия Опиум» с фотографией, которой недавно обклеили оскверненный храм во Львове.

Как ранее сообщалось, в УПЦ КП гордятся КГБшным прошлым Филарета, забывая о том, как Денисенко содействовал гонениям на монахов Лавры.

Читайте также статью в тему: «Католики готовятся к расправе над православным священством Украины. Новые факты».

Тэги: общество, Адольф Гитлер, УПЦ (КП)

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«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера
«Священник» УПЦ КП популяризирует речи Гитлера
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