Обнародовано завещание Олега Сенцова

Украинский режиссер и политзаключенный Олег Сенцов завещал экранизации своих произведений режиссеру Евгении Врадий. Как выяснили журналисты «Фразы», наследниками он определил своих детей — Алину и Владислава.

Завещание Сенцова передала «Громадському» сестра режиссера Наталья Каплан.

В завещании, в частности, говорится, что, в случае смерти Сенцова, он завещает своей соратнице Евгении Врадий экранизацию картин по своим сценариям — «Носорог», «Кай», а также написанные им в неволе «Блистательный мир», «Вороны» и «Кристи».

При этом Сенцов уточнил, что если Врадий откажется, она может передать это право кому-то другому.

«Правопреемниками, наследниками и получателями моих гонораров после моей смерти, я назначаю моих детей: Сенцову Алину и Сенцова Владислава», — написал режиссер.

Ранее «Фраза» сообщала, что в сентябре 2018 года сестра Сенцова Наталья Каплан у себя в Facebook написала, что режиссер написал завещание.