Возле железнодорожной станции в Киеве нашли труп (фото 18+)

В Киеве возле железнодорожной станции «Протасов Яр» прямо на путях нашли труп мужчины. Как выяснили журналисты «Фразы», произошло это рано утром пятницы, 26 октября.

Как передает «Информатор», сообщение о страшной находке поступило бригадиру смены от одного из машинистов около 7:45.

В сообщении говорится, что тут как раз проезжали пригородные поезда № 815 «Конотоп-Борщаговка техническая» и № 846 «Борщаговка техническая-Неданичи».

На место ЧП прибыла полиция и медики.

В свою очередь, как передает dtp.kiev.ua, мужчину сбил поезд — от удара его отбросило на пятьдесят метров.

Как писала «Фраза», труп женщины со связанными руками найден в подвале одного из одесских домов.

Ранее в Киеве жуткой смертью погибла парализованная старушка.