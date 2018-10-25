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Неизвестные во Львове осквернили православный храм

Неизвестные во Львове осквернили православный храм

В ночь с 20 на 21 октября 2018 года во Львове неизвестные обклеили стены храма УПЦ святого равноапостольного князя Владимира оскорбительными листовками. Как выяснили журналисты «Фразы», об этом сообщает официальный сайт Львовской епархии УПЦ.

Надпись на листовках гласит: «Сталинский Патриархат настоящее каноническое название Московской Православной Церкви».

В данный момент силами прихожан продолжаются восстановительные работы.

В епархии призывают вандалов остановиться и напоминают 5-й пункт решения Синода Константинопольского патриархата по украинскому церковному вопросу, с призывом: все вовлеченные в конфликт стороны «воздерживаться от захвата церквей, монастырей и другого имущества, а также от любых иных насильственных действий и мести, чтобы побеждали мир и любовь Христа».

СПЖ напоминает, что в январе 2018 года этот же храм пикетировали националисты. 3 февраля 2018 года церковь подожгли (преступников не нашли до сих пор).

Как ранее сообщалось, недавно православные в Киевской области предотвратили попытку раскольников проникнуть в храм УПЦ.

Напомним, на Западной Украине православные, у которых раскольники отобрали церковь, начали строительство нового храма.

Как ранее сообщалось, в Ровенской области УПЦ рукоположила в диаконы бывшего раскольника из филаретовского УПЦ КП.

Тэги: криминал, новости православия

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