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Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева

Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева

Сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александр Аваков стал счастливым обладателем квадратных метров в элитном районе Киева. Как выяснили журналисты «Фразы», он стал владельцем квартиры площадью 85,8 квадратных метров на Печерске.

Информация о новой недвижимости Авакова-младшего появилась в Государственном реестре прав. Апартаменты расположены на 19-м этаже небоскреба, который находится по адресу бульвар Леси Украинки 7В. На этом месте построен элитный жилой комплекс Jack House.

На сайтах по продаже недвижимости такая квартира стоит около 6 миллионов гривен. На крыше дома обустроены бассейн, лаундж-зона, ресторан, фитнес-центр и смотровая площадка.

Также в этом ЖК есть подземная парковка, а попасть внутрь здания можно только по специальным карточкам.

 

Отметим, что это далеко не первая квартира Александра Авакова. Он также имеет шестикомнатную квартиру в киевском ЖК «Альпийский» на Протасовом Яру. Кроме этого, у него есть четырехкомнатная квартира в Харькове.

Ранее «Фраза» сообщала, что в феврале 2018 года сын министра внутренних дел Украины Арсена Авакова переехал в элитную многоэтажку на Печерске.

Примерно тогда же стало известно, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков стал владельцем шикарной виллы в Италии.

Тэги: Киев, общество, квартира, политика, Печерск, Александр Аваков

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Сын Авакова стал владельцем шикарной квартиры в центре Киева
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