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В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку

В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку

Сегодня, 24 октября, в Днепре средь бела дня произошло ЧП. Как выяснили журналисты «Фразы», там неизвестные из пневматического оружия обстреляли троллейбусы и маршрутку с пассажирами.

Произошло все в районе 11:30 недалеко от станции «Университет». В направлении Тополь ехал троллейбус № 16. В какой-то момент неизвестные открыли по нему стрельбу, разбив стекло, сообщает «Днепровская панорама».

Через несколько минут та же участь на этом же участке дороги постигла и троллейбус № 21, который направлялся в сторону «Сокола». Движение в обе стороны проспекта Гагарина было остановлено.

В полиции добавили, что на улице Лазаряна из пневматики также была расстреляна маршрутка № 124. Водитель транспортного средства рассказал, что ничего не предвещало беды, как вдруг после сильного удара начали сыпаться стекла. Кто-то выстрелил в два окна маршрутки. Из-за произошедшего водитель остановился и сразу же вызвал полицию.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все подробности инцидентов, информации о пострадавших нет.

Ранее «Фраза» сообщала, что поздно вечером 14 мая 2018 года неизвестные обстреляли маршрутку с людьми, которые возвращались из Киева в Бровары.

Напомним, 17 марта 2013 года «мажоры» открыли стрельбу по маршрутке с людьми в центре Новомосковска Днепропетровской области. Пострадал один человек.

В ноябре того же года в Кировском районе Донецка неизвестные из пневматического оружия обстреляли автобус 41-го маршрута.

Вечером 8 июля 2015 года неизвестные обстреляли маршрутный автобус № 138 во Львове.

В конце 2016 года в Днепре произошли сразу несколько инцидентов со стрельбой по общественному транспорту. Неизвестные сначала два раза обстреляли троллейбус на проспекте Яворницкого, а впоследствии еще и трамвай, следовавший по 12 маршруту.

18 февраля 2017 года ночью под Одессой неизвестные обстреляли рейсовый пассажирский автобус, который ехал в Киев. Один пассажир получил пулевое ранение.

19 августа 2017 года в ходе драки в Киеве один из участников достал травматический пистолет и устроил стрельбу прямо в салоне маршрутки.

12 декабря 2017 года неизвестные обстреляли пассажирский автобус на трассе Одесса-Рени в Одесской области, когда проезжали мимо на легковом автомобиле.

Тэги: маршрутка, общество, троллейбус, Днепр, обстрел, хулиганство, криминал

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В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку
В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку
В Днепре неизвестные обстреляли троллейбусы и маршрутку
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